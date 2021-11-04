Замедление старения и увеличение скорости мышления — названы 7 полезных свойств имбиря

Стоит отметить, что есть имбирь можно в совершенно разном виде: и свежем, и сушённом, и даже маринованном.

Что же до его интересных свойств, то к таковым относятся замедление старения, борьба с тошнотой, снижение уровня сахара в крови, противомикробный эффект, поддержание здоровья полости рта, положительное влияние на сексуальную жизнь и увеличения скорости мышления.

Последнее утверждение подтвердили относительно недавние исследования. По словам экспертов, имбирь замедляет возрастные изменения коры головного мозга. При этом употребление таблеток с вытяжкой имбиря улучшило память добровольцев всего лишь за два месяца.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.