Замена микроволновки от Xiaomi — доска для подогрева еды

Всего предусмотрено пять температурных режимов от 40 до 130 градусов, что позволяет использовать доску для различных кулинарных задач. Верхняя часть устройства легко моется и безопасна для прямого контакта с продуктами.

Новинку уже можно заказать на платформе Xiaomi Youpin по цене 4800 рублей. Поставки планируется начать 23 октября.