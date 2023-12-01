Замена программистов роботами неизбежна? В МТС с этим не совсем согласны

В откровении рассматриваются потенциальные причины, по которым разработчики могут быть заменены, подчеркивается монотонность рутинных задач, подверженность ошибкам людей, а также превосходные возможности ИИ в таких задачах, как обнаружение ошибок и оптимизация алгоритмов. Однако, признавая уникальные навыки разработчиков, Демидов пишет, что полностью заменить программистов-людей ИИ пока не сможет.

Так, Демидов указывает на критические области, в которых ИИ не справляется со своими задачами, включая отсутствие эмпатии, неспособность к экспериментам и ограниченный творческий потенциал по сравнению с человеческими разработчиками.

Несмотря на угрозу ИИ, Демидов подчеркивает незаменимость разработчиков, оставляя аудиторию размышлять о будущем программирования в эпоху развивающихся нейронных сетей.