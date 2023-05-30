Заменили газировку на магазинные соки ради похудения? Это не самый лучший выбор

Об этом рассказала российский нутрициолог Ольга Панова. Таким образом, специалист решили развенчать распространённую ошибку, которая часто допускается людьми, стремящимися сбросить вес.

По словам Пановой, один стакан магазинного сока может содержать до пяти чайных ложек сахара, что никоим образом не способствует похудению.

Вместо сладких соков она рекомендует обратить внимание на овощные соки, которые можно приготовить самостоятельно из овощей, таких как сельдерей, зелень или морковь.

Фруктовый сок, сделанный дома, также может быть хорошей альтернативой, но следует избегать добавления сахара. Однако лучше всего употреблять фрукты в целом виде, а не в виде сока.

Напомним, что ранее нутрициолог предупредила о влиянии специй на кожу и здоровье. Острые продукты могут вызывать расширение кровеносных сосудов, покраснение кожи и стимулировать потоотделение, делая кожу более жирной.