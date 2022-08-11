Заменитель соли оказался способен снизить давление и защитить от инсульта

В исследованиях приняли участие порядка 32 тысяч человек. все они питались заменителем соли. Исследования подтвердили, что в результате употребления хлорида калия, действительно снижалось артериальное давление, риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта у всех без исключения участников. Причём давление снижалось у всех добровольцев вне зависимости от региона, возраста, пола, веса и сопутствующих факторов, связанных с артериальным давлением. Не менее важно, что никаких нежелательных побочных эффектов не было.

Риск инсульта, инфаркта, преждевременной смерти снижался на 11%; хронических сердечно-сосудистых заболеваний — на 13%.

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