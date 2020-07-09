Танцующие вместо людей роботы на бейсболе ужаснули фанатов

Судя по имеющимся данным, японская команда Fukuoka SoftBank Hawks приняла решение заменить болельщиков и зрителей на роботов, в том числе и знаменитых Boston Dynamics Spot, которые взяли на себя роль “танцующих собак”.

Практически сразу после того, как видео было опубликовано на YouTube-канале издания, комментаторы один за другим начали писать разгромные сообщения: “Кажется, мы попали в антиутопию”, ”Что за ужас. Теперь они мне явятся в кошмарах”, ”Это одна из самых жутких вещей, которую я когда-либо видел”. Что самое интересное, в числе комментаторов были замечены и фанаты команды, которые напрямую сообщали об этом в своих сообщениях.