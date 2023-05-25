Заметили за собой резкую смену поведения? Возможно, у вас шизофрения

По словам кандидата медицинских наук Владимира Медведева, особенно важно быть внимательными к подросткам в возрасте 15-18 лет. Именно в этом возрасте первые признаки шизофрении часто остаются незамеченными, поскольку их легко спутать с обычными «проблемами переходного возраста».

Но если ранее открытый и общительный подросток внезапно становится замкнутым и избегает общения, это может быть серьёзным «звоночком».

«Если человек начинает подозревать, что за ним следят, подслушивают, или угрожают его жизни, это может быть признаком шизофрении», — отметил Медведев. В таком случае необходимо незамедлительно обратиться к психиатру.

Современная психиатрия предлагает эффективные методы лечения шизофрении. Благодаря своевременной медикаментозной терапии каждый пятый пациент может достичь долгой, а иногда и пожизненной ремиссии. Это означает, что человек сможет вести полноценную жизнь в обществе, несмотря на свой диагноз.