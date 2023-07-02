Заметно ниже 100%: глава Роскосмоса назвал Путину вероятность успеха миссии «Луна-25»

Это первый отечественный девайс подобного типа, который отправится на естественный спутник Земли. Миссия «Луна-25» имеет целью исследование района южного полюса Луны и посадку вблизи кратера Богуславского.

Борисов подчеркнул, что такие миссии всегда связаны с определёнными рисками, и поэтому необходимы тщательные подготовка и моделирование.

Изначально запуск был запланирован на июль, однако он был перенесён на август для обеспечения надёжности и успешной реализации проекта.

По словам Борисова, если руководствоваться мировой статистикой, успешность отечественной миссии составляет 70%.

Отметим, что «Луна-25» — это значимое событие в космической программе России. Оно представляет интерес как для отечественного, так мирового научного сообщества.