Замглавы Минфина назвал цифровой рубль «наличной валютой XXII века»У которой есть все шансы затмить привычные «бумажки»
Замглавы Минфина рассказал, почему он считает цифровой рубль «наличной валютой XXII века»
Алексей Моисеев, замминистра финансов, на международном таможенном форуме, описал цифровой рубль как будущую наличную валюту для XXII века. Он считает, что цифровой рубль должен заменить наличные деньги и предоставить удобство использования в офлайн-режиме без доступа к интернету.
Моисеев подчеркнул, что в рамках пилотных проектов цифровой рубль больше похож на наличные деньги, чем на безналичные. Банки не будут фактическими операторами цифровых рублей, они лишь проводят идентификацию клиентов и открывают цифровые кошельки, которые хранятся в Центральном банке.
Цифровой рубль представляет собой новую эпоху в развитии валюты, и его цель — сделать денежные операции более удобными и доступными, включая использование в офлайн-режиме.