Наука и технологии
14:48, 24 марта 2023
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оценил результаты столкновения сильнейших армий мира

Но победителя, скорее всего, не будет

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил результаты гипотетического столкновения сильнейших армий мира — России и США.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оценил результаты столкновения сильнейших армий мира

Фото: World.adam96.com

По его словам, оценить, кто победил, будет невозможно — победителя не будет.

Если эти армии начнут войну, как мы будем определять победителя? Совершенно очевидно, что в этом случае победителя не будет.

Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ
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