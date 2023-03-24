Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оценил результаты столкновения сильнейших армий мира

14:48, 24 марта 2023
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев оценил результаты столкновения сильнейших армий мираНо победителя, скорее всего, не будет
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил результаты гипотетического столкновения сильнейших армий мира — России и США.
Фото: World.adam96.com
По его словам, оценить, кто победил, будет невозможно — победителя не будет.
Если эти армии начнут войну, как мы будем определять победителя? Совершенно очевидно, что в этом случае победителя не будет.
Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ