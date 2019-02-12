Занимательная физика. Песок танцует вокруг магнита на видео

44-летний итальянец Мирко Пафунди (Mirko Pafundi) на канале Youtube под названием Magnetic Games выкладывает красивые видеороликами с участием магнитов. Одно из последних его творений показывает работу магнитных полей в замедленной съёмке.

По словам автора ролика, на самом деле он использовал не железные опилки, а песок магнитного железняка, который он собрал на пляже во время своего отпуска.

Ролик производит, действительно завораживающее впечатление. Сам Пафунди отметил, что работа с «танцующим песком» дала ему наибольшее удовлетворение от работы. Он собирается продолжить работу с замедленными съёмками, поскольку зрителям видео тоже очень понравилось.