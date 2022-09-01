Занятие спортом почти вдвое снизило шансы развития сердечных заболеваний

Судя по нему, физическая активность заметно влияет на профилактику сердечно-сосудистых заболеваний. В рамках анализа специалисты проанализировали данные более 5 тыс пациентов, средний возраст которых составил 75 лет.

По итогу они пришли к выводу, что люди с низким уровнем физической активности имеют на 47% более высокий шанс столкнуться с сердечно-сосудистой патологией в сравнении с теми, кто занимался спортом.

Напомним, что ранее в августе исследователи из Национального института рака обнаружили, что наличие спорта в жизни пожилых людей способствует снижению риска смерти.