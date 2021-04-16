Занятие уборкой назвали полезным для мозга пожилых людей

Результаты научной работы были опубликованы в журнале BMC Geriatrics. В рамках исследования специалисты изучили связь между временем, которое уделяется домашним делами и объемом мозга у 66 умственно здоровых пожилых людей. Так, выяснилось, что добровольцы, которые уделяют уборке больше времени, имеют больший объем мозга. Причем в данном случае не важно, сколько упражнений выполнялось людьми. Изменения были видны в гиппокампе, который ответственен за память и обучение. Также наблюдалось это и в лобной доле, которая, в свою очередь, участвует в ряде аспектов познания.

Исследователи предположили, что домашние дела влияют на сердце и кровеносные сосуды так же, как и аэробные упражнения низкой интенсивности. Положительное влияние домашних дел на мозг пожилых людей может быть обусловлено и тем, что их планирование и организация может провоцировать формирование новых нейронных связей.