Занятия спортом в детстве оказались полезны для умственных способностей в будущем

Наука и технологии
Сегодня в 10:04
Занятия спортом в детстве оказались полезны для умственных способностей в будущемРечь о периоде до 12 лет
Ученые из Института науки о мозге Университета Тамагава и Высшей школы развития человека и окружающей среды Университета Кобе провели исследование, направленное на выяснение влияния физической активности в детском возрасте на когнитивные способности в будущем.
В результате было установлено, что физическая активность, осуществляемая в возрасте до 12 лет, положительно сказывается на умственных способностях в дальнейшей жизни. В частности, эта связь была заметна в модульной сегрегации мозговых сетей.
Исследователи установили, что мозг ребенка в детстве формируется под влиянием ряда факторов, в числе которых окружающая среда и опыт. Занятия физической активность в этот период, в свою очередь, оптимизируют развитие мозговой сети, а также поддерживают и улучшают когнитивные функции во взрослом возрасте.