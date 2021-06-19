Занятия спортом в детстве оказались полезны для умственных способностей в будущем

В результате было установлено, что физическая активность, осуществляемая в возрасте до 12 лет, положительно сказывается на умственных способностях в дальнейшей жизни. В частности, эта связь была заметна в модульной сегрегации мозговых сетей.

Исследователи установили, что мозг ребенка в детстве формируется под влиянием ряда факторов, в числе которых окружающая среда и опыт. Занятия физической активность в этот период, в свою очередь, оптимизируют развитие мозговой сети, а также поддерживают и улучшают когнитивные функции во взрослом возрасте.