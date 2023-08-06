Западная техника оказалась бессильной перед российскими системами РЭБ

01:34, 06 августа 2023
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Западная техника оказалась бессильной перед российскими системами РЭБНавигационные и спутниковые каналы тоже
В Великобритании признали эффективность российских систем ралиоэлектронной борьбы (РЭБ) в борьбе с натовской техникой, поставляемой Украине.
Российские РЭБ эффективно подавляют западные вооружения, в том числе РСЗО, а также навигационные и спутниковые системы ВСУ, из-за чего западная техника оказалась бессильной против российских систем. Издание Daily Express упоминает такие российские РЭБ, как «Житель» и «Поле-21».
«Российские системы, такие как "Житель" и "Поле-21", оказались особенно эффективными для подавления украинских GPS и других спутниковых каналов», — сказано в материале.