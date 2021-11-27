Западные эксперты уверены, что подлодка «Курск» не могла затонуть из-за столкновения с американской субмариной

Эксперты Defence24 не согласились с российским адмиралом, объяснив этом тем, что в том же районе находились американские подлодки Memphis и Toledo. Водоизмещение Memphis — 6900 тонн, Toledo — такого же класса. Также в районе гибели «Курска» находилась британская Splendid водоизмещением 4900 тонн. При этом водоизмещение «Курска» — 23900 тонн. По мнению авторов Defence24, если бы российская подлодка столкнулась с перечисленными западными субмаринами, то погибли бы они.

При этом издание отмечает, что Норвежская разведывательная служба за три часа до поступления информации в штаб Северного флота уже знала о происходящем на «Курске». Норвежские специалисты получили информацию о втором взрыве на борту российской подлодки и понимали, что её заливает вода.