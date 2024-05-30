Западные СМИ стали массово продавать свои текста авторам ChatGPT

Это произошло после ряда аналогичных соглашений с News Corp, Axel Springer, DotDash Meredith, Financial Times и Associated Press. Таким образом OpenAI хочет не только увеличить количество обучающих данных, но и избежать проблем с авторскими правами в процессе «совершенствования» своих моделей ИИ, включая ChatGPT.

Финансовые детали этих сделок различны. Крупный контракт News Corp на 250 миллионов долларов контрастирует с соглашением Financial Times на 5−10 миллионов долларов. Условия для The Atlantic и Vox Media не разглашаются.

Эти сделки предоставляют OpenAI доступ к огромному количеству контента для обучения моделей искусственного интеллекта, обязывая при этом указывать источник (например, The Verge или The Atlantic), когда на этот контент ссылаются в ChatGPT.