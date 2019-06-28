Западные спецслужбы атаковали “Яндекс”

По словам “Яндекса”, специалисты компания своевременно среагировали на возникшую угрозу и нейтрализовали ее в зародыше, до причинения какого-либо заметного ущерба. “Яндексу” вместе с “Лабораторией Касперского” удалось установить, что атака с помощью Regin была направлена на группу разработчиков компании. Regin очень часто используется спецслужбами США, Великобритании, Австралии, Новой Зеландии и Канады. Об этом рассказал Эдвард Сноуден. Какая из стран использовала его в случае нападения на “Яндекс” — неизвестно.