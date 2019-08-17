Западные военные восхитились российскими вертолетами

Министр обороны Сербии Александр Вулин, комментируя предыдущую закупку российских вертолетов Ми-35М, назвал их передовыми в своем классе среди разработок других стран. По его словам, Ми-35М — это “настоящие летающие танки, которые позволяют надежно защитить сербское воздушное пространство и укрепить боевой потенциал страны”.

Также господин Вулин рассказал, что у закупки Белградом вооружения у России есть одна единственная цель — таким образом Сербия может гарантировать себе, что никому не позволит разговаривать с сербами с позиции силы. После этого министр обороны добавил, что мир на Балканах остается приоритетной целью для Сербии.

Напомним, что до конца года в состав военно-воздушных сил Сербии войдут семь вертолетов Ми-35 и три Ми-17.