Запах ментола может стать помощником при лечении болезни Альцгеймера

Так, ученые обнаружили, что ментол снижает уровень интерлейкина-1 бета, который в свою очередь вызывает воспаление в мозге и ухудшение памяти.

Снижение уровня этого цитокина уменьшает опухоли. Более того, к положительным эффектам можно отнести и предотвращение дальнейшей деградации когнитивных функций мозга.

Эти результаты основаны на исследованиях с лабораторными мышами, поэтому дальнейшие научные работы необходимы для подтверждения их применимости к людям.

Однако они уже сейчас принесли определенную пользу. Как минимум, они открывают перспективы для разработки новых методов лечения болезни Альцгеймера, основанных на использовании запахов.