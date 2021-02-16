Запас хода гибридного аэротакси оказался в 50 раз больше, чем у электрических аналогов

У подобного подхода явно имеются свои плюсы. Мало того, что Atea совершает меньше вредных выбросов, чем традиционные бензиновые или дизельные летательные аппараты. Как пишет Ancestry, в сравнении с конкурентами на электрической тяге девайс способен пролететь в 50 раз большие расстояния.

По мнению специалистов из отрасли, ближайшее будущее за гибридными решениями. Так, например, они снизят выбросы на 50–80% по сравнению с теми же вертолетами. Но в долгосрочной перспективе, разумеется, в любом случае выиграет электротранспорт.