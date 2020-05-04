Запатентован новый метод лечения коронавируса

”Патент выдан на лечение COVID-19 с использованием инновационного сбора стволовых клеток, который заключается в извлечении стволовых клеток из собственной крови пациента и повторное их введение после активации”, — сообщается в официальном материале. Известно, что патент был выдан ученым из Центра стволовых клеток в Абу-Даби министерством экономики страны.

Известно, что новый метод подразумевает вдыхание дисперсного распыления изготовленного вещества. Учеными предполагается, что благодаря такому лечению клетки легких будут стимулированы на восстановление, тогда как организм, при том, сможет вырабатывать антитела для устранения гиперреакции имунной системы на COVID-19.