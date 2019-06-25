Записи тысяч часов телефонных разговоров оказались в руках у хакеров

Исследователи Cybereason сообщили, что впервые обнаружили атаки около года назад. Хакеры взламывали одного сотового оператора за другим, чтобы получить постоянный доступ к сетям. Исследователи полагают, что их цель состоит в том, чтобы получать и загружать меняющиеся данные о цели из базы данных сотового оператора без необходимости установки вредоносного ПО на каждом отдельном устройстве.

Напряженность в киберпространстве в последние годы только обостряется. Связано это с тем, что администрация Трампа обвинила Китай в нарушении двустороннего соглашения об анти-хакерских атаках эпохи Обамы, подписанного в 2015 году. В нем две сверхдержавы пообещали не нападать на частный сектор друг друга. В прошлом году министерство юстиции США предъявило обвинения двум предполагаемым китайским хакерам, обвиняемым во взломе десятков крупных американских технологических и промышленных гигантов.