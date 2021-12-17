Заполярье защитят электронным куполом от шпионажа США

По мнению экспертов, у США есть явные претензии на Севморпуть, они преследуют не только военные, но и экономические цели, потому что наиболее короткий путь из Европы в Азию сулит серьёзную финансовую выгоду. При этом исторически Заполярье — территория России и СССР.

Отмечается, что раньше США и НАТО нечасто прибывали на российский Север, сейчас же в регионе проводится по 18–20 учений. Активизировалась и американская стратегическая авиация. В связи с этим в Заполярье будут размещены сначала батальоны, а затем радиотехнические полки, которые войдут в состав 1-й и 3-й дивизий противовоздушной обороны 45-й армии ВВС и ПВО Северного флота.

Эти части буду вооружены радиолокаторами «Резонанс-Н», «Небо-М», «Сопка», а также перспективными комплексами с улучшенными ТТХ. С помощью этих систем будут обнаруживать и сопровождать любые воздушные цели — от гиперзвуковых летательных аппаратов до малых беспилотников.

Сейчас вдоль арктического побережья России развёрнуты радиолокационные посты на архипелагах Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирских островах, в районе Тикси, на острове Врангеля и мысе Шмидта.