Запрещенный в России Telegram стал крупнейшим хранилищем пиратской музыки

”Мы обнаружили, что большинство каналов не предпринимают никаких действий в ответ на наши уведомления. Все записи, перечисленные в наших уведомлениях, по-прежнему доступны”, — говорится в официальном заявлении ассоциации звукозаписывающих компаний США.

Напомним, что наравне с Telegram, в список пиратских ресурсов вошло и другое детище Павла Дурова — крупнейшая в России соцсеть ВКонтакте. И это несмотря на то, что компания уже долгое время держит курс на “легализацию” музыки на сайте.