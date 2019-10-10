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Запрещенный в России Telegram стал крупнейшим хранилищем пиратской музыки
Это уже второе детище Павла Дурова, попавшее в данный список
Американская ассоциация звукозаписывающих компаний приняла решение о внесении мессенджера Telegram в список крупнейших сервисов для аудиопиратов. Помимо всего прочего, в опубликованном ассоциацией документе идет речь о том, что проект Павла Дурова собрал под своим крылом большое количество каналов, на которых публикуется “ворованная” музыка.
”Мы обнаружили, что большинство каналов не предпринимают никаких действий в ответ на наши уведомления. Все записи, перечисленные в наших уведомлениях, по-прежнему доступны”, — говорится в официальном заявлении ассоциации звукозаписывающих компаний США.
Напомним, что наравне с Telegram, в список пиратских ресурсов вошло и другое детище Павла Дурова — крупнейшая в России соцсеть ВКонтакте. И это несмотря на то, что компания уже долгое время держит курс на “легализацию” музыки на сайте.
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