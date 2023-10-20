Запрещённый в США электроквадроцикл Tesla начнут продавать в Европе

Этот детский квадроцикл, созданный в стиле популярного пикапа Cybertruck, вызвал бурю обсуждений среди поклонников бренда.

В США продажи Cyberquad были приостановлены из-за опасений по безопасности. Американские регуляторы считают, что устройство может представлять угрозу для детей из-за риска переворота.

Однако в Европе к такому продукту подошли более лояльно, и Tesla получила разрешение на его продажу.

Стоит отметить, что Cyberquad разработан специально для детей старше 8 лет. Он оснащён электрическим двигателем и может развивать скорость до 16 км/ч. Продолжительность работы от одной зарядки составляет около 15 миль (примерно 24 км).