Запрет использования иностранной почты для российских сайтов отложили

Госдума приняла закон, позволяющий использовать зарубежные сервисы для регистрации и авторизации на российских цифровых платформах до 1 января 2025 года. Это решение направлено на удобство пользователей, чтобы они могли без проблем пользоваться различными сервисами. Закон был введён после подписания президентом закона, запрещающего использование иностранных электронных почтовых сервисов при регистрации на российских сайтах.

Изначально новые правила должны были вступить в силу с 1 декабря 2023 года, но после консультаций с представителями рынка было решено продлить переходный период. Некоторым цифровым платформам потребуется время на подготовку и соответствие новым требованиям. Это решение подчёркивает необходимость адаптации организационной структуры цифровых платформ к новым правилам.

Важно отметить, что законопроект применяется к российским сервисам и почтовым службам, а не к зарубежным платформам, например, «В контакте» или почте на mail.ru.