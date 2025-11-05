Запрет на медицинские и юридические консультации не повлиял на действия ChatGPT

Однако выяснилось, что на деле что функциональность нейросети остаётся неизменной, несмотря на официальные сообщения в соцсетях. Ситуацию прокомментировал глава отдела ИИ в OpenAI Каран Сингхал, который заявил, что ChatGPT никогда не был разработан для замены профессиональных консультаций и будет продолжать помогать пользователям с юридической и медицинской информацией.

Хотя на ресурсе опубликована обновлённая политика, вступившая в силу 29 октября, запрещающая ChatGPT предоставлять специализированные консультации, для которых требуются профессиональные знания и соответствующая лицензия, тем более без надлежащего участия эксперта. Эта политика отражает предыдущие рекомендации, в которых уже говрилось об опасности предоставления специализированных консультаций без профессиональной проверки и раскрытия ограничений ИИ.

Общественные активисты в США уже ополчились на OpenAI и считают, что компания публично лжёт, манипулируя пользователями.