Запрет на продажу Apple Watch в США вступил в силу: что дальше будет делать Apple

Запрет обусловлен решением ITC, согласно которому Apple нарушила патент на технологию определения насыщенности крови кислородом, принадлежащий компании Masimo. Несмотря на попытки Apple оспорить решение, ITC отклонила апелляцию, оставив вето президента США в качестве последней надежды на вмешательство — надежды, которая угасла.

Запрет касается исключительно магазинов Apple, поэтому покупатели все еще могут приобрести Watch Series 9 или Watch Ultra 2 в таких магазинах, как Best Buy и Target. Apple, оставшись с ограниченными возможностями, может рассмотреть возможность модификации программного обеспечения датчика кислорода крови или, возможно, договориться с компанией Masimo, чтобы решить эту беспрецедентную проблему.