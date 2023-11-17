Запрет на регистрацию на сайтах с иностранной почтой отложили на год

Депутат Государственной думы, Антон Горелкин, предложил законопроект о продлении срока возможности регистрации на российских сайтах через зарубежные сервисы до 1 января 2025 года. В июле 2023 года были внесены изменения в закон, согласно которым с 1 декабря регистрация на российских сайтах станет доступна только через российский номер телефона, Госуслуги, Единую биометрическую систему или сервис, контролируемый российской стороной более чем на 50%.

Горелкин отметил, что после консультаций с отраслью стало ясно, что необходимо продлить срок организационных работ. Это связано с необходимостью обеспечить стабильное функционирование платформ, чтобы сохранить комфорт для российских пользователей. Напомним, закон о запрете регистрации на российских сайтах с использованием иностранных сервисов был подписан в июле 2023 года и касается новых регистраций, не затрагивая уже зарегистрированные аккаунты, связанные с зарубежными сервисами электронной почты.