Запреты не работают: Минторг США заявил о неэффективности санкций против Китая

Она также заявила, что Соединенным Штатам следует больше сосредоточиться на инвестициях в собственные технологии и инновации.

«Пытаться удержать Китай — это пустая затея», — отметила она, добавив, что Закон о чипах и науке (CHIPS Act), подписанный администрацией Байдена, имеет гораздо большее значение, чем экспортные ограничения.

Этот закон уже привёл к крупнейшим за последние десятилетия инвестициям в производство полупроводников в США.

Несмотря на это, президент Байден продолжает настаивать на санкциях против китайских компаний и призывает союзников, таких как Нидерланды и Япония, ограничить доступ Китая к передовым технологиям.

Однако, по словам Раймондо, многие китайские компании находят способы обхода санкций через чёрный рынок и неофициальные каналы.

Заявления Раймондо прозвучали на фоне предстоящего возвращения Дональда Трампа в Белый дом в январе 2025 года. Трамп неоднократно критиковал CHIPS Act, называя его «плохой сделкой», и предлагает вместо субсидий снизить налоги, сократить регулирование и ввести тарифы.