Запущена большая распродажа гаджетов Apple и Xiaomi

Так, магазин “Мегафона” на Tmall предлагает iPhone 11 на 64 ГБ всего за 41 490 рублей вместо прежних 53 990. Для получения скидки необходимо ввести промокод UHWOW4500.

Беспроводные наушники AirPods Pro, в свою очередь, можно ухватить за 16 990 рублей вместо исходных 24 986. Для этого в корзине нужно ввести промокод SUPERWOW2500.

Стоимость “умных” часов Apple Watch Series 3 упала с 20 490 рублей до 16 990. Для снижения цены в корзине нужно ввести промокод UHWOW2500.

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