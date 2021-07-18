Запущена большая распродажа гаджетов Apple и Xiaomi

Наука и технологии
Сегодня в 12:33
Запущена большая распродажа гаджетов Apple и XiaomiОт смартфонов до наушников
На AliExpress Tmall объявлена акция “Дни суперцен на бренды-легенды”. В ее рамках смартфоны, наушники и прочие гаджеты Apple и Xiaomi продаются со скидками.
Так, магазин “Мегафона” на Tmall предлагает iPhone 11 на 64 ГБ всего за 41 490 рублей вместо прежних 53 990. Для получения скидки необходимо ввести промокод UHWOW4500.
Беспроводные наушники AirPods Pro, в свою очередь, можно ухватить за 16 990 рублей вместо исходных 24 986. Для этого в корзине нужно ввести промокод SUPERWOW2500.
Стоимость “умных” часов Apple Watch Series 3 упала с 20 490 рублей до 16 990. Для снижения цены в корзине нужно ввести промокод UHWOW2500.
Ознакомиться со всеми устройствами, которые участвуют в большой распродаже, можно перейдя по этой ссылке.