Наука и технологии
Сегодня в 14:19
Запущена большая распродажа игр для PlayStation
До 27 мая
В онлайн магазине игр для консоли PlayStation стартовала большая распродажа игр. Приобрести игры со скидками можно вплоть до 27 мая.
Игра популярной франшизы Assassin’s Creed Oddysey в издании Ultimate продается с 70% скидкой. Напомним, что в обычное время это издание было доступно за 7 049 рублей, тогда как сейчас за 2 114.
За полцены можно ухватить Detroit: Become Human Digital Deluxe — цена упала с 2 849 рублей до 1 424.
Золотое издание игры Watch Dogs 2 доступно за 1 599 рублей вместо прежних 6 399.
За 549 рублей вместо прежних 2 199, в свою очередь, продается Warhammer: Vermintide 2.
Ознакомиться с остальными играми, которые участвуют в распродаже, можно по этой ссылке.