Запущена большая распродажа техники Philips со скидками до 50%

Так, сэкономить 3 тысячи рублей можно на покупке бритвы Philips S5530. В обычное время ее продают за 11 990 рублей, тогда как сейчас - за 8 990 рублей.

Фен Philips Pro HPS920, в свою очередь, продается за 5 990 рублей вместо прежних 8 990 рублей.

На 11 тысяч рублей дешевле предлагается парогенератор Philips PerfectCare Aqua Pro GC9420, тогда как безмешковый пылесос Philips PowerPro Expert FC9733 можно купить за 12 990 рублей вместо прежних 17 990 рублей.

Ознакомиться со всеми товарами, доступными в рамках распродажи со скидками, можно по этой ссылке.