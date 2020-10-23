Запущена масштабная распродажа бытовой техники со скидками до 72%

Так, с 72% скидкой можно приобрести вертикальный пылесос Homberg HB13110. Его обычная стоимость составляет 8 290 рублей, тогда как сейчас она упала до 2 287 рублей.

Сэкономить 12 900 рублей, в свою очередь, предлагается на покупке робота-пылесоса Philips SmartPro Easy FC8795/01. Так, ранее его можно было приобрести за 22 990 рублей, тогда как сейчас, с учетом 56% скидки, его можно ухватить за 10 090 рублей.

В распродаже участвует более 200 товаров, в числе которых микроволновые печи, электрические зубные щетки, роботы-пылесосы и прочие товары. Ознакомиться со всем ассортиментом можно по этой ссылке.