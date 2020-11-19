Запущена онлайн-игра Xiaomi с возможностью выиграть флагманский смартфон

По ходу игру участники акции буду собирать свой идеальный смартфон. Так, онлайн-проект представляет из себя серию вопросов, каждый из которых сосредоточен на определенных технических особенностях смартфона. К примеру в первом вопросе участникам необходимо выбрать, какой процессор они бы хотели иметь в своем идеальном смартфоне, а во втором - какое количество внутренней памяти. После того, как процесс формирования идеального смартфона завершится, участники получат приблизительную цену за такую модификацию.

Чтобы стать претендентом на получение флагманского смартфона компании в подарок необходимо выполнить еще одно условие, а именно поделиться полученным результатом в социальных сетях. Победителя будут выбирать рандомно. Результаты компания объявит 10 декабря на своих официальных страницах в социальных сетях Facebook, Instagram и «ВКонтакте». Стать участником акции или же ознакомиться с ее условиями более подробно можно перейдя по этой ссылке.