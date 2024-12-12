Запущена первая автоматическая система контроля нарушений на электросамокатах

На федеральной территории Сириус заработала первая в России система, которая автоматически фиксирует нарушения водителей электросамокатов с помощью искусственного интеллекта. Этот проект запустили совместно сервис кикшеринга «МТС Юрент», оператор цифрового пространства «Цифра.ФТ» и разработчик ИИ-решений «Видеофор-Юг». В компании рассказали, что система анализирует данные видеокамер, чтобы обнаруживать нарушения, такие как проезд на электросамокате по запрещённым зонам или неправильная парковка.

Система автоматически передаёт информацию о месте и времени нарушения в сервис «МТС Юрент». Пользователь, нарушивший правила, получает предупреждение через приложение. Камеры фиксируют типичные нарушения: езду по пешеходным переходам, движение по проезжей части без разрешения, поездки вдвоём на одном самокате и парковку в неположенных местах. Это позволяет кикшеринговым сервисам быстро устранять беспорядок и поддерживать порядок на улицах.

По данным разработчиков, система работает на полную мощность и показывает высокую эффективность. В компании отметили, что более 90% пользователей после первого предупреждения соблюдают правила, что помогает не только упорядочить использование самокатов, но и повысить безопасность на дорогах.