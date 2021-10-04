Запущена первая в России автономная сеть 5G на отечественном ПО

Что интересно, это первая подобная автономная сеть в стране. Как пишет РИА Новости, со ссылкой на руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Дмитрия Лаконцева, она уже была протестирована и даже признана работоспособной.

Стоит отметить, что сеть развернули на выделенной для института полосе в диапазоне 4,8-4,99 ГГц.

Отметим, что ранее мобильный оператор Tele2 совместно с Nokia запустил первую в России зону 5G. Для этого был выбран Казанский метрополитен.