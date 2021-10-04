Запущена первая в России автономная сеть 5G на отечественном ПО

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Запущена первая в России автономная сеть 5G на отечественном ПОНеужели российские мобильные сети пятого поколения оживают?
Несмотря на слабое распространение в России 5G-сетей, отечественные специалисты всё равно разрабатывают собственные технологии в этой области. Так, стало известно, что в «Сколково» успешно запустили автономную частную сеть 5G, базирующуюся на российском софте.
Что интересно, это первая подобная автономная сеть в стране. Как пишет РИА Новости, со ссылкой на руководителя Центра компетенций НТИ на базе «Сколтеха» по технологиям беспроводной связи и интернета вещей Дмитрия Лаконцева, она уже была протестирована и даже признана работоспособной.
Стоит отметить, что сеть развернули на выделенной для института полосе в диапазоне 4,8-4,99 ГГц.
Отметим, что ранее мобильный оператор Tele2 совместно с Nokia запустил первую в России зону 5G. Для этого был выбран Казанский метрополитен.