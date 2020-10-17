Запущена распродажа техники Bosch

В акции участвует более 85 товаров. Так, со скидкой в 33% можно приобрести блендер Bosch ErgoMixx MS6CB61V5 с функцией вакуумирования. Напомним, что в обычное время модель продают за 8 990 рублей, тогда как сейчас ее можно приобрести за 4 791 рублей.

Электрический чайник Bosch TWK3A011, в свою очередь, можно приобрести за 1 854 рублей вместо прежних 3 290 рублей.

А за 2 472 рублей доступен миксер Bosch MFQ 3555. Напомним, что в обычное время он продается за 3 990 рублей.

Отметим, что для снижения цены акционных товаров предусмотрен промокод BOSCHOT. Ознакомиться с полным списком товаров, доступных со скидками, можно по этой ссылке. Акция продлится до 29 октября.