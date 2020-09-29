Запущена распродажа техники Bosch

Для снижения стоимости необходимо добавить товар в корзину и ввести в ней промокод “ROBERTBOSCH”. Так, в рамках распродажи бытовой пылесос Bosch BGN21800 можно ухватить за 6 990 рублей, тогда как в обычное время он продается за 9 990 рублей.

В то же время, кофеварку Bosch TKA6A043 можно приобрести за 5 390 рублей. Отметим, что в обычное время данная модель доступна за 7 390 рублей.

А всего за 3 990 рублей, в свою очередь, предлагается погружной блендер Bosch MS6CA4150. Ранее же устройство продавалось за 5 390 рублей.

Ознакомиться с полным ассортиментом техники Bosch, доступной по сниженным ценам, можно по этой ссылке. Акция закончится 1 октября.