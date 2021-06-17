Запущена распродажа техники Honor со скидками до 16 тысяч рублей

Наука и технологии
Сегодня в 16:26
Запущена распродажа техники Honor со скидками до 16 тысяч рублейОт смартфонов до ноутбуков
В онлайн-магазине Honor стартовала летняя распродажа. В ее рамках технику производителя можно ухватить со скидками до 16 тысяч рублей.
Сэкономить 14 тысяч рублей можно на покупке игрового ноутбука Honor HUNTER V700 i5. Модель работает на базе процессора Intel Core 10-го поколения. Также аппарат оснащен 16,1-дюймовым экраном с частотой обновления 144 Гц, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 2060 c трассировкой лучей, 16/512 ГБ памяти и сканером отпечатка пальца с запуском системы всего за 8 секунд.
Сэкономить 2 тысяч рублей можно на покупке беспроводных наушников Magic Earbuds с активным шумоподавлением.
Также в акции участвуют смартфоны, “умные” часы, планшеты и прочие гаджеты бренда. Ознакомиться со всеми устройствами, которые продаются в рамках распродажи со скидкой, можно по этой ссылке.