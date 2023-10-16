Запущена новая станция аварийной связи через спутники

В Хабаровске появилась новая станция, которая принимает информацию с аварийных радиобуёв международной космической системы поиска и спасания КОСПАС-SARSAT. Эта станция расширяет наземный комплекс системы в России, который включает координационный центр в Москве и другие станции в разных регионах.

В создании станции участвовали несколько предприятий, включая компанию «Спутниковая система «Гонец,», холдинг «Российские космические системы,» и Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета» Росгидромета. Это важный шаг для улучшения системы КОСПАС-SARSAT.

Система КОСПАС-SARSAT начала свою работу в 1982 году и помогает обнаруживать и определять местоположение судов, самолётов и других объектов, которые попали в бедственную ситуацию. Это важная система для спасения жизней в случае чрезвычайных ситуаций как на море, так и в воздухе.