Запущенно производство отечественных роботов для работы на производстве

В Челябинске начали серийное производство первого российского робота, который отличается необычной конструкцией. Новый RusRobot GR-40 перемещается над станками, а не рядом с ними, как это делают традиционные модели. Это решение помогает значительно экономить пространство на производстве, позволяя размещать станки вплотную, рассказали в руководстве завода.

Особенностью модели стала её консольно-портальная конструкция, позволяющая обслуживать станки сверху. Грузоподъёмность робота достигает 45 килограммов, что покрывает до 70% деталей, используемых в машиностроении. Робот способен переносить сразу два изделия за одно движение, а благодаря длинной оси X он может работать с четырьмя-пятью станками одновременно. Представитель завода отметил, что такая технология делает рентабельной роботизацию участков с длительным временем обработки, чего раньше не удавалось добиться с традиционными моделями.

Завод роботов, созданный на базе Челябинского кузнечно-прессового завода, стал первым предприятием в России, занявшимся серийным производством промышленных роботов. Это направление не только способствует снижению зависимости от импорта, но и помогает минимизировать последствия санкций. В руководстве считают, что такие разработки открывают новые возможности для отечественной обрабатывающей промышленности.