Запущенный SpaceX космический грузовик Cygnus пристыковался к МКС

Опубликовано 07 августа 2024, 04:30
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Запущенный SpaceX космический грузовик Cygnus пристыковался к МКСКорабль доставил на МКС научное оборудование и астронавтов
Частный космический грузовой корабль Cygnus успешно пристыковался к МКС, доставив на станцию оборудование для проведения экспериментов по влиянию космоса на ДНК. Трансляцию ведёт официальное телевидение NASA.
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Как сообщается, Cygnus доставил 3,7 тонн грузов, кроме оборудования, на станцию доставлены припасы и два члена экипажа, астронавты Мэттью Доминик и Джанетт Эппс.
Запуск грузовика состоялся на ракете-носителе SpaceX Falcon 9 в 05:20 по восточному времени США, в 12:20 мск. При стыковке с МКС корабль осуществлял захват посредством руки-манипулятора Canadarm2, который подвёл модуль к шлюзовому люку.