Запущенный SpaceX космический грузовик Cygnus пристыковался к МКС

Как сообщается, Cygnus доставил 3,7 тонн грузов, кроме оборудования, на станцию доставлены припасы и два члена экипажа, астронавты Мэттью Доминик и Джанетт Эппс.

Запуск грузовика состоялся на ракете-носителе SpaceX Falcon 9 в 05:20 по восточному времени США, в 12:20 мск. При стыковке с МКС корабль осуществлял захват посредством руки-манипулятора Canadarm2, который подвёл модуль к шлюзовому люку.