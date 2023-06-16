Запуск американской ракеты Vulcan Centaur перенесли на конец 2023 года

В начале июня компания провела статические огневые испытания первой ступени Vulcan Centaur с двумя двигателя BE-4. Испытания прошли успешно и ULA готовится к запуску.

При этом сообщается о некоторых проблемах с разгонным блоком ракеты, необходимо укрепить обшивку топливного бака. В связи с этим рассчитан и срок запуска.