Запуск американской ракеты Vulcan Centaur перенесли на конец 2023 года

18:14, 16 июня 2023
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Запуск американской ракеты Vulcan Centaur перенесли на конец 2023 годаИспытания прошли успешно, но остались некоторые проблемы
Компания United Launch Alliance (ULA), разработчик ракеты-носителя Vulcan Centaur, назвала примерный срок первого запуска. Ракета не полетит раньше четвёртого квартала 2023 года.
В начале июня компания провела статические огневые испытания первой ступени Vulcan Centaur с двумя двигателя BE-4. Испытания прошли успешно и ULA готовится к запуску.
При этом сообщается о некоторых проблемах с разгонным блоком ракеты, необходимо укрепить обшивку топливного бака. В связи с этим рассчитан и срок запуска.