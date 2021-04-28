Запуск консолей Xbox увеличил выручку Microsoft на 232%

Помимо влияния на выручку от начала продаж Xbox Series X и Xbox Series S, в отчете можно увидеть и другие факторы, которые способствовали ее росту. Так, в документе отмечается, что выручка от сервисов Xbox увеличилась на 34%. В то же время, выручка всего игрового подразделения показала рост на 50%.

Также на 50% выросла выручка от Azure, на 12% от устройств Surface, на 10% от Windows OEM, в то время как от серверных продуктов она выросла на 26%. Общая выручка корпорации за третий квартал зафиксировалась на отметке 41,7 млрд долларов.