Запуск космического корабля сорвался: никто не захотел стать космическим туристом

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Запуск космического корабля сорвался: никто не захотел стать космическим туристомЕщё бы, за такие-то деньги
Космический туризм — достаточно популярная тема на острие технологического процесса. Не зря такие гиганты, как Blue Origin от Amazon и SpaceX вовсю развивают её.
Но, как оказалось, есть у индустрии полётов на орбиту непрофессионалами и оборотная сторона. Так, например, компании Space Adventures пришлось отменить запуск космического корабля, т.к. она не смогла найти туристов для полёта в космос.
Миссия была предложена большому числу наших потенциальных клиентов, но в конечном итоге сочетание цены, времени и опыта не подошло в тот конкретный момент, и наш контракт со SpaceX истёк <...> Мы надеемся вернуться к этому предложению в будущем.
Стейси Тирн
Space Adventures
Зарубежные издания массово начали писать о том, что этот случай — показательный. Мол индустрия всё ещё остаётся слишком непродуманный и имеющей множество проблем: начиная от проблем с туалетом и заканчивая огромной ценой путешествия (в среднем около 200 млн долларов).
Источник: Futurism