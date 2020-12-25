Запуск модернизированной тяжёлой ракеты «Ангара» запланировали на 2024 год

Согласно имеющимся инсайдам, у компании подписаны генеральные графики, связанные с созданием боевой единицы, передаёт слова инженера новостное агентство. На основе именно этих графиков и выстроены планы по запуску ракеты в конце 2024 года.

Отметим, что по последним данным, в конструкцию ракеты-носителя «Ангара-А5М» всё ещё планируется внести серьёзные изменения, которые должны быть реализованы ещё до начала лётных испытаний ракеты. В числе уже известных модификаций называются снижение массы конструкции, а также улучшение ракетных двигателей и системы управления.