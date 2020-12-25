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Запуск модернизированной тяжёлой ракеты «Ангара» запланировали на 2024 год
До этого момента в неё должны внести ряд изменений и улучшений
Как стало известно, в России запланировали запуск модернизированной тяжёлой ракеты «Ангара» на 2024 год. Об этом сообщило ТАСС, ссылаясь на слова генерального конструктора КБ «Салют» Центра им. М.В. Хруничева Сергея Кузнецова.
Согласно имеющимся инсайдам, у компании подписаны генеральные графики, связанные с созданием боевой единицы, передаёт слова инженера новостное агентство. На основе именно этих графиков и выстроены планы по запуску ракеты в конце 2024 года.
Отметим, что по последним данным, в конструкцию ракеты-носителя «Ангара-А5М» всё ещё планируется внести серьёзные изменения, которые должны быть реализованы ещё до начала лётных испытаний ракеты. В числе уже известных модификаций называются снижение массы конструкции, а также улучшение ракетных двигателей и системы управления.