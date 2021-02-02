Запуск мощнейшей частной ракеты-носителя Китая потерпел крах

Ракета-носитель стартовала с космодрома Цзюцюань, который располагается в центральной части Китая, пишет РИА Новости. На данный момент неизвестно, что стало причиной неполадок, из-за которых запуск оказался аварийным.

Разработкой Hyperbola-1 занимались учёные и инженеры компании Beijing Interstellar Glory Space Technology. Аппарат оснащён четырьмя ступенями. Ракета может похвастаться тем, что на сегодняшний день она является мощнейшей частной ракетой в Китае. Ей тяги хватит для вывода на низкую околоземную орбиту 300 кг грузов.

Напомним, в 2020 году Китая отчитался о самом большом количестве запусков, чем у любой другой страны. В том числе и США. В общей сложности страна выполнила 39 пуска.