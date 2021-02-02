Наука и технологии
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Запуск мощнейшей частной ракеты-носителя Китая потерпел крах
Причины произошедшего пока только устанавливаются
В Китае состоялся второй запуск мощнейшей частной ракеты-носителя Hyperbola-1. В отличие от предыдущего раза, этот оказался не самым удачным: специалисты Поднебесной признали миссию провальной.
Ракета-носитель стартовала с космодрома Цзюцюань, который располагается в центральной части Китая, пишет РИА Новости. На данный момент неизвестно, что стало причиной неполадок, из-за которых запуск оказался аварийным.
Разработкой Hyperbola-1 занимались учёные и инженеры компании Beijing Interstellar Glory Space Technology. Аппарат оснащён четырьмя ступенями. Ракета может похвастаться тем, что на сегодняшний день она является мощнейшей частной ракетой в Китае. Ей тяги хватит для вывода на низкую околоземную орбиту 300 кг грузов.
Напомним, в 2020 году Китая отчитался о самом большом количестве запусков, чем у любой другой страны. В том числе и США. В общей сложности страна выполнила 39 пуска.