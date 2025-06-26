Запуск нейросети DeepSeek R2 отложили из-за недовольства главы компании

Изначально релиз R2 планировался еще в мае. Модель должна была стать продолжением популярного R1, улучшить работу с кодом и научиться рассуждать на языках, отличных от английского. Однако в течение последних месяцев инженеры DeepSeek продолжают дорабатывать нейросеть, ожидая одобрения от руководства.

На задержку также влияет сложная ситуация с поставками. Из-за американских экспортных ограничений китайским облачным компаниям сложно получить современные серверные чипы Nvidia. Это затрудняет развертывание новых ИИ-моделей, особенно в случае резкого роста спроса на R2.