Запуск нейросети DeepSeek R2 отложили из-за недовольства главы компании

Опубликовано 26 июня 2025, 20:311 мин.
Запуск нейросети DeepSeek R2 отложили из-за недовольства главы компанииРуководитель тормозит релиз модели
Китайский стартап в сфере искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek решил отложить запуск своей новой модели R2. Причиной стал низкий уровень ее готовности — генеральный директор Лян Вэньфэн остался недоволен текущими результатами разработки.
Изначально релиз R2 планировался еще в мае. Модель должна была стать продолжением популярного R1, улучшить работу с кодом и научиться рассуждать на языках, отличных от английского. Однако в течение последних месяцев инженеры DeepSeek продолжают дорабатывать нейросеть, ожидая одобрения от руководства.
На задержку также влияет сложная ситуация с поставками. Из-за американских экспортных ограничений китайским облачным компаниям сложно получить современные серверные чипы Nvidia. Это затрудняет развертывание новых ИИ-моделей, особенно в случае резкого роста спроса на R2.